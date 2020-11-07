Китай закрывает границы

Некоторым европейским путешественникам от своих планов посетить Китай придётся отказаться: в связи с распространением коронавируса Поднебесная ввела запрет на въезд в страну для некитайских граждан из Бельгии, Великобритании, Италии, России и Франции - в том числе и для тех, у кого есть действующие визы и вид на жительство в КНР.

Посольства Китая в этих странах , где сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация, пояснили, что мера "вынужденная и временная, однако соответствующая международной практике". При этом исключение будет сделано для лиц, имеющих дипломатические и служебные визы, а также визы категории С.

Торговая палата Европейского союза в Китае выразила глубокую обеспокоенность возвращением этих ограничений. В её заявлении говорится: "Многие граждане из перечисленных стран оказались заблокированными за пределами Китая с тех пор, как аналогичные меры были впервые введены в конце марта".

Ранее КНР закрыла также въезд для граждан Бангладеш, Индии и Филиппин. По данным китайских властей, в стране растёт число завозных случаев заражения коронавирусом: так, в октябре их было зафиксировано 515, что на 45% больше показателей прошлого месяца.