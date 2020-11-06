Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Причина смерти не называется.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утра. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала у себя в Instagram певица Алла Пугачева.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил местный институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов". Еще в студенческие годы увлекся творчеством. В 1960-х Жванецкий работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, с которым познакомился, когда тот приезжал в Одессу с гастролями.

Годы спустя создал Московский театр миниатюр, где был художественным руководителем.

Жванецкий много выступал на сцене и писал монологи для других сатириков. 17 лет он вел ежемесячную программу "Дежурный по стране" на "России 1".

В начале октября представитель Жванецкого Олег Сташкевич объявил, что артист прекращает публичные выступления из-за возраста.