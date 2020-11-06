Лучший кондитер мира 2020 - бельгиец Пьер Марколини

На окраине Брюсселя стоит здание, куда более скромное, чем роскошные магазины сладостей в центре. Но за этими стенами скрывается фабрика "Лучшего кондитера в мире 2020 года". Это звание уже во второй раз получил бельгийский шоколатье Пьер Марколини.

«Этот титул венчает мою 25-летнюю карьеру. Но надеюсь, что она продолжится, ведь мы ещё не закончили, - говорит он. – Это звание – заслуга всей нашей команды и фирмы, где мы работали над разными концепциями, создавая не просто вкусные, но и оригинальные конфеты или выпечку. Мы работаем ответственно, на местном уровне, мы избегаем использовать красители. Мы достигли многого, модернизировав кондитерскую, модернизировав мир шоколада. Мы посвятили себя этому. "

С коллективом из пятнадцати человек Марколини без конца трудится над рецептами, смесями, текстурой. Во многом благодаря ему, бельгийский шоколад считают лучшим в мире. Многие люди к нему буквально пристрастились. Самому кондитеру известно такое воздействие:

«Как определить, что шоколад для гурманов? Очень просто. Для этого есть иудео-христианская концепция. Это когда знаешь, что уже насладится конфетами, но смотришь на коробку и думаешь: "Надеюсь, там есть ещё одна».

Но производство и сбыт шоколада находятся в кризисе, спровоцированном пандемией коронавируса.

«Все страдают от карантинных мер и сопутствующих трудностей, - продолжал Марколини. - Мы страдаем сейчас на разных уровнях. Во-первых, продажи резко упали потому, что не стало туристов, от которых мы сильно зависим. Много иностранцев специально приезжали в Бельгию, чтобы отведать и купить наши конфеты. У нас острая нехватка клиентов. Второе, от чего мы страдаем, - это отсутствие перспективы. Я предприниматель, у меня штат работников, и когда эти мастера по шоколаду приходят ко мне и говорят: «господин, что будет в декабре?", а я не могу им ответить, это страшно ».

Тем не менее, Пьер Марколини и его команда с оптимизмом готовятся доставлять свой товар в дома к Рождеству. Тем самым они хотят скрасить для людей тяготы самоизоляции.