В соцсетях набирают популярность новые мемы о выборахКомментарии
Авторское право Alex Brandon/AP2008-
Исход президентской гонки в США по-прежнему не ясен. В соцсетях набирают популярность новые мемы о выборах. Подборка забавных картинок на Euronews.
"Сколько-сколько еще осталось подсчитать голосов?"
_Карен Трамп, сестра Дональда Трампа, с которой он был разлучен в раннем детстве обращается к сотрудникам Федеральной избирательной коми́ссияа:"Я хочу поговорить с вашим менеджером!" _
Подсчет голосов в Филадельфии
Земля: "Мы бы хотели знать, кто победил?"
Невада: ...
"Пожалуйста, подождите. Система вашей страны скоро будет восстановлена"
Если бы сами выборы были мемом
"Мамочка, мне страшно!" - о__ настроениях избирателей
"Патрик, нам удалось! Мы спасли город" - о прокатившихся по стране протестах