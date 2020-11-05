Исход президентской гонки в США по-прежнему не ясен. В соцсетях набирают популярность новые мемы о выборах. Подборка забавных картинок на Euronews.

"Сколько-сколько еще осталось подсчитать голосов?"

_Карен Трамп, сестра Дональда Трампа, с которой он был разлучен в раннем детстве обращается к сотрудникам Федеральной избирательной коми́ссияа:"Я хочу поговорить с вашим менеджером!" _

Подсчет голосов в Филадельфии

Земля: "Мы бы хотели знать, кто победил?"

Невада: ...

"Пожалуйста, подождите. Система вашей страны скоро будет восстановлена"

Если бы сами выборы были мемом

"Мамочка, мне страшно!" - о__ настроениях избирателей

"Патрик, нам удалось! Мы спасли город" - о прокатившихся по стране протестах