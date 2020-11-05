Условие получение денег от ЕС - верховенство права

После многих месяцев интенсивных переговоров Европейский парламент и Совет ЕС достигли соглашения о увязке финансирования стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства. В нарушении этих принципов учреждения ЕС неоднократно обвиняли восточноевропейцев, которые больше получают из общего бюджета, чем в него вносят. Сделка между ветвями власти заключается в создании механизма, позволяющего перекрыть доступ к фондам ЕС тем странам, где нарушаются например, свобода прессы или демократические процедуры.

Финский правоцентрист, представлявший Европарламент на переговорах, сообщил, что были удовлетворены все требования депутатов:

«Это очень сложный инструмент и механизм, и мы получили по существу всё, о чем мы просили, - сказал Петри Сарвамаа. – Учтены ценности есть, охват широкий. Это механизм превентивный, он не только относится к событиям прошлого. Он призван, в частности, не допустить подрыва независимости судебной власти. Так что теперь у Еврокомиссии будет реальный инструмент, который она может использовать. Совет уступил во многом. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что он по-настоящему очень хотел заключить эту сделку ».

Венгрия и Польша резко критиковали попытки заставить их соблюдать верховенство права, видя в этом нарушение их суверенитета и воли народов, которые выбирают их правительства.

Комментируя сделку Европарламента с Евросоветом, венгерский министр юстиции заявил, что сделка не решает, а усугубляет проблему. Но теперь станет проще утвердить бюджет ЕС и фонд восстановления после пандемии - общим объёмом два триллиона евро. В качестве условия получения этих денег депутаты требовали соблюдения общих правил и норм Евросоюза.

Теперь соглашение будет поставлено на парламентсткое голосование, а затем под ним должны подписаться главы государства и правительств. Но Будапешт и Варшава могут заблокировать эту сделку, которая требует единодушного одобрения всеми 27-ю столицами.