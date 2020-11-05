После спада из-за пандемии в Евросоюзе ожидается экономический рост

Восстановление экономики Евросоюза после вспышки коронавируса было задержано второй волной пандемии и усилившейся после этого неопределённостью. Хозяйство ЕС сократилось на 7,4% в 2020 году. Согласно опубликованному в четверг осеннему прогнозу, в 2021 году оно вырастет 4,1%.

Ожидается, что уровень безработицы в ЕС повысится с 6,7% в 2019 году до 7,7% в 2020 и 8,6% в 2021 году.

Страны-члены готовятся к новым нашествиям Covid-19 и продолжению текущего цикла карантинных мер. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что с каждым разом производство и сфера услуг будут страдать всё меньше:

«Негативные результаты этого года немного лучше наших предыдущих прогнозов из-за того, что после первого локдауна у нас был очень сильный отскок»

Брюссель исходит из того, что пандемия продлиться ещё несколько лет. Еврокомиссия заявляет, что ситуация может улучшиться, если появится доступная для населения вакцина и если в ближайшее время будет утверждён восстановительный фонд ЕС.

«Составляя наш прогноз мы, во-первых, прочитали результат выполнения наших общеевропейских программы и не полностью учли влияние национальных программ восстановления и устойчивости, потому что они будут утверждены в следующие месяцы, - продолжал еврокомиссар. - Во-вторых, наиболее эффективный и оптимистичный выход из коронавирусной ситуации мы получим, если и когда в следующем году мы начнем распределение вакцины".

Осенний прогноз признаёт, что Covid-19 нанёс огромной материальный ущерб, и что он ещё будет сеять хаос в отдельных государствах. Однако, по убеждению Еврокомисии, принятие общеевропейских решений поможет стабилизировать экономику и обеспечить её дальнейшее развитие.

Вместе с тем, финансовая ситуацию будет всё более тревожной. Преодоление последствий пандемии потребует огромных заимствований на рынках капитала. Объем долга по отношению к ВВП в еврозоне увеличится с 85.9% в 2019 году до 101.7% в 2020 и 102.3% в 2021 году.