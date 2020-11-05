Энрико Летта беспокоится о демократии, наследии Трампа и "брексите"

"В Соединенных Штатах идёт трудный избирательный процесс, поляризовавший общество, - говорит корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста. - У Европы есть основания надеяться, что новая администрация оживит повреждённые трансатлантические отношения. Чтобы обсудить ожидания и опасения, связанные с этой новой реальностью в Америке, ко мне из Парижа присоединился президент Института Жака Делора и бывший премьер-министр Италии Энрико Летта".

Euronews: Весь мир наблюдает за беспрецедентной электоральной ситуацией в Соединённых Штатах. Как вам видится этот процесс с европейской точки зрения? Какова новая реальность на другой стороне?

Энрико Летта: Во-первых, американский народ очень разделён, и это разделение, вероятно, продлится долгое время, мы должны принимать во внимание это обстоятельство. В то же время, кем бы ни был президент, я думаю, он сыграет важную роль в восстановлении и строительстве иных отношений с заокеанскими союзниками. Ясно, что последние четыре года были очень сложными на трансатлантическом уровне. Возможно, мы будем переживать худший в истории кризис, пандемию, рецессию, постпандемию. Мы впервые имеем дело с подобным кризисом без взаимной поддержки, без трансатлантического ответа или трансатлантической реакции.

Euronews: Многие европейские СМИ предполагают, что американская демократия находится на грани краха. В самом деле, мы впервые видим президента, утверждающего о фальсификации выборов и заявляющего, что он не собирается мириться с результатом выборов. Так правда ли, что американская демократия потерпела неудачу? И что это в конечном итоге означает для европейских демократий?

Энрико Летта: Я считаю, что проблема демократии - это общая проблема западного мира. Это проблема Америки, но это проблема также и в Европе. Вот почему мы должны рассмотреть некоторые идеи о том, как укрепить, восстановить демократию, как вовлечь граждан в представительную демократию, наладить их контакт с лидерами, с парламентами. То, что происходит в Штатах, я думаю, что это во многом следствие позиции Дональда Трампа, которая по многим причинам неприемлема. Его отношение к другим людям, к судьям, к верховенству права, к полномочиям местных властей в данный момент я считаю недопустимым. Но это правда, что половина американского народа голосует за него, даже если он ведет себя неприемлемо. И я должен сказать, что во многих европейских странах можно увидеть схожее поведение или отношение. Но в конце концов, я думаю, существует общая проблема с демократией в наших западных демократиях. Думаю, мы должны осознать необходимость это изменить, создать новые инструменты и попытаться укрепить демократию сегодня.

Euronews: Что больше поставлено на карту для Европы: Торговля? Окружающая среда? Безопасность или даже её собственное единство?

Энрико Летта: Думаю, что для Европы сегодня очень важно возродить европейскую мечту после Трампа и "брексита". В 2016-м году мы получили Трампа и "брексит" вместе, и это были два очень серьезных вызова против европейской идеи, идеи интеграции, потому что и Трамп, и "брексит" означают дезинтеграции, превосходство национального государства, национального суверенитета. Очень надеюсь, что именно в этот период что-то изменится. Мы также находимся в конце переговоров о выходе Британии из Евросоюза. Я думаю, что наш Союз должен рассматривать свое будущее с точки зрения наших собственных ценностей, имея нашу собственную стратегическую автономию. Думаю, что новый дискурс должен начинаться с этой новой стратегической автономии, а будущее Европы основываться на наших ценностях, а не на дискурсах, касающихся наших отношений с другими.