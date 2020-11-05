Англия: все по пабам, а потом по домам

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, вступил в силу повторный карантин. Новые ограничительные меры направлены на сдерживание распротранения коронавируса. В ночь на четверг англичане устремились в рестораны, бары и пабы, прежде чем начать следовать рекомендации "оставаться дома".

Говорят жители Лондона:

"Что касается меня, я хочу извлечь максимум пользы от этого последнего выхода. Я приехала сюда, чтобы встретиться о своим кругом знакомых и провести вечер вне дома. Знаете, у меня много друзей, которые работают в индустрии гостеприимства. Мое сердце просто разрывается от того, что они лишаться работы. Так что, надо наслаждаться моментом до того, как мы уйдем в локдаун".

"Да, этот было действительно здорово. Последняя возможность, так сказать. Это заставило сосредоточен на том, что надо срочно с кем-то встретиться".

Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. Сейчас они в основном строже, чем в Англии. Соединенное Королевство одна из самых пострадавших от пандемии стран в Европе. COVID-19 унес жизни около 48 тысяч человек. Карантин продлится как минимум до второго декабря.