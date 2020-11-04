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Брюссельское бюро

Бывший глава ВТО Паскаль Лами критикует трампизм

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 Efi Koutsokosta
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Бывший глава ВТО Паскаль Лами критикует трампизм
Авторское право  Euronews
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Выборы в США прокомментировал из Франции бывший генеральный директор Всемирной торговой организации, а ныне председатель Парижского форума мира Паскаль Лами. Вопросы ему задавала корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста.

Euronews: Похоже, что Дональд Трамп - победитель, независимо от результата. Он президент уже почти четыре года. Можете ли вы сказать, что его протекционистское видение торговой и экономической политики победило? Останется ли "трампизм"?

Лами: Какое бы у нас ни было мнение об этом человеке, а у каждого может быть собственное мнение, ясно, что Трамп пользуется поддержкой значительной части общественного мнения США. Я не уверен, что это результат его торговой политики. Он хотел сократить торговый дефицит США, но увеличил этот дефицит. Так что, это все политика, желание произвести впечатление, а не реальная экономика, к сожалению, на мой взгляд.

Euronews: Но за эти годы мы увидели серьезные сдвиги, в том числе превращение Китая в главного геополитического и технологического соперника Соединённых Штатов, неравенство в доходах внутри страны и за рубежом, которое становится еще более глубоким из-за коронавирусного кризиса. Итак, насколько реалистично ожидать от следующего президента, что он сосредоточится на восстановлении многосторонности в торговле?

Лами: США считают угрозой Китай. Китай считает угрозой США. Это будет иметь геополитические и торговые последствия. Но это не проистекает из априорно протекционистской позиции. Я думаю, что если бы Байден стал президентом США, он также поверил бы, что Китай представляет угрозу для США, но он бы имел дело с Китаем иначе, не выкручивая руки, а скорее посредством переговоров.

Euronews: Приведут ли все эти события в Соединённых Штатах к тому, что страны Евросоюза будут больше действовать сообща на глобальной арене, или их единство будет поставлено под угрозу?

Лами: Если ли я не ошибаюсь в прогнозах, то соперничество между США и Китаем останется реальной игрой в геополитическом плане на ближайшие двадцать лет. Страны ЕС должны сплотиться, чтобы уменьшить свою уязвимость перед Китаем или США, и нет другого способа уменьшить уязвимость ЕС, как укрепление европейского единства. Мы знаем, что это сложно и трудно. Но в каком-то смысле, США, Россия, Турция, Китай невольно подталкивают нас к этому. Если мы хотим защитить наши интересы и ценности на международной арене, нам нужно дальше интегрироваться. Думаю, это необходимость, которую мало-помалу осознают в Европе все, если ещё не осознали.

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