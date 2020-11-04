Европейские биржи открыли сессию падением индексов

Европейские торговые площадки открылись в минусе на фоне идущей по другую сторону Атлантики жестокой схватки за Белый дом. Индекс Лондонской фондовой биржи в начале торгов снизился более чем на 1%, но позже стал отыгрывать потерянные позиции. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, сократился на 1,7 %.

Парижская биржа открылась падением главного индекса на 1,4% . Более чем на 3% просели акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas, свыше 4% потерял автопроизводитель Renault.

Торги на Шанхайской фондовой бирже завершились небольшим ростом котировок. Сильных колебаний на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах в США зафиксировано не было. Эксперты объясняют это тем, что участники рынка ожидают итогов выборов, а также замкнутостью самого фондового рынка Китая.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов вырос на 1,72%. Более широкий индекс TOPIX прибавил в весе 1,2% . На котировки в Токио повлиял рост на торговых площадках США. К закрытию торгов промышленный индекс Dow Jones поднялся боле чем на 2%. Индекс электронной биржи Nasdaq на 1,85%.