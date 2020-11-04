На фондовых рынках царит оптимизм

Американский фондовый рынок открылся утром после президентских выборов стабильным ростом. Особенно сильно вверх пошла стоимость акций компаний, владеющих социальными сетями и оноайн-сервисами. Но подсчет голосов затягивается и никто из кандидатов в президенты не готов пока признать свое поражение, поэтому наблюдатели опасаются, что, если политический кризис затянется, настроения инвесторов изменятся в противоположную сторону.

«Инвесторы терпеть не могут неопределенность, поэтому, если она затянется, цены на акции обвалятся, а волатильность останется на высоком уровне. С точки зрения экономики происходящее важно еще из-за налоговых стимулов, о которых последние месяцы спорили президент и конгресс. Если состав нового правительства будет неясен, они вряд ли будут утверждены. Очевидно, что это окажет влияние на экономику США, на её способность восстановиться от ударов, нанесенных в этом году пандемией», – считает Киран Ганеш, специалист по активам холдинга UBS.

Европейские рынки весь день демонстрировали оптимизм: британский индекс FTSE 100: подрос на 1.1%, германский индекс DAX на 1.4%, а французский CAC 40 на 1.7%.

Рост наблюдался и на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские трейдеры в торгах участия не принимали из-за выходного дня по случаю национального праздника.