Выборы в Америке волнуют Европу

Пока в Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов на президентских выборах, которые раскололи страну, Евросоюз в основном наблюдает и ждёт. Но не все лидеры скрывали, на чьей они стороне. Премьер-министр Словении Янез Янша написал в твиттере:

«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года».

Словенец также поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».

Этот комментарий вызвал гневную реакцию пресс-секретаря Еврокомиссии.

«Мы рекомендуем всем следить за происходящим в США. В Соединённых Штатах продолжается процесс, который хорошо организован для подсчета голосов на выборах. Мы ожидаем, что власти, отвечающие за этот процесс в Соединённых Штатах, объявят результаты, - сказал Эрик Мамер. - Ответственность за сделанные уже комментарии лежит на лицах, которые их сделали. Что касается нас в Еврокомиссии, то мы будем соблюдать любое официальное объявление, которое поступит от соответствующих властей США, и мы считаем, что все остальные должны поступать так же ».

Но другие европейские деятели встревожены тем, что до сих пор не известно, кто будет хозяином Белого дома. Министр обороны Германии назвала ситуацию взрывоопасной и выразила обеспокоенность тем, что Америка может погрузиться в конституционный кризис. По мнению бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, американские выборы доказали, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Главы государств и правительств ЕС уже давали понять, что готовы работать с любым заокеанским лидером, с которым у них всё равно будут сходные ценности и стратегические интересы.