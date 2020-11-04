Европа о выборах в США: "Путин улыбается"

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Солнце взошло над Брюсселем, но не принесло ясности", - написал в твиттере один из еврокомиссаров. Паоло Джентилони, как и все, пока не знает исхода президентских выборов в Соединённых Штатах. Учреждения ЕС готовят поздравление "с надеждой на укрепление трансатлантического партнёрства" – осталось только вписать имя адресата. Послы Евросоюза обсудят сегодня итоги голосования в Америке, и по словам дипломатов, повестка дня составлена так, чтобы избежать какофонии, или даже хуже, если обсуждать будет нечего.

Европейские газеты считают главной новостью победу Дональда Трампа во Флориде и Джо Байдена – в Аризоне. "Но решающего прорыва ни у кого нет", - пишет итальянская Corriere della Sera. Голландская De Volkskrant считает, что нынешний хозяин Белого дома "выступил лучше, чем ожидалось". Испанская El Pais предполагает, что цифровой результат у претендентов получится примерно одинаковый. Немецкая Bild пишет, что маятник может качнуться и туда и сюда.

Международное французское радио передаёт, что "события пошли по наихудшему сценарию, поскольку каждая из сторон объявила о своей победе". А Le Parisien предсказывает, что "тревожная неопределённость продлится до пятницы".

Британская The Times вышла с шапкой "Америка решает свою судьбу". А Европе остаётся ждать и не вмешиваться. Бывший министр иностранных дел Джереми Хант сказал би-би-си, что "если результаты выборов в этой ведущей демократической державе мира будут бесконечно оспариваться, то президент Путин будет с улыбкой говорить россиянам: "разве вы не рады, что у нас не бывает такой смуты".

Представитель Еврокомиссии в Берлине Йорг Водян написал: "В Москве и Пекине откупоривают шампанское".