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Брюссельское бюро

Даля Грибаускайте надеется на американскую защиту своего региона

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 Efi Koutsokosta
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Даля Грибаускайте надеется на американскую защиту своего региона
Авторское право  Euronews
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"Здесь, в Брюсселе, затаив дыхание и с тревогой многие следят за выборами в США, которые часто называют определяющими для будущего глобального порядка, - говорит корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста. - Чтобы обсудить последние новости, ко мне из Вильнюса присоединилась бывший президент Литвы Даля Грибаускайте".

Euronews: Итак, видим довольно напряжённую гонку. Нынешний президент США Дональд Трамп превзошёл все прогнозы социологических опросов. Что могут сказать нам эти первые результаты?

Грибаускайте: Да, опросы не очень надежны. Американская избирательная система отличается от европейской. Реальную ситуацию на выборах отражает не число голосов, а количество выборщиков, которые получит тот или иной претендент. Мы в Европе, конечно, хотели бы видеть президента, который стремится к сотрудничеству, обладает трансатлантической позицией и не организует торговые войны против Европы. Вот кого, наверное, Европа хотела бы видеть.

Euronews: Мы видим сейчас по эту сторону Атлантики, в Европе, несколько разнородную реакцию на поступающие сообщение. Например, словенский премьер-министр уже поздравил Дональда Трампа, не дождавшись просчёта всех голосов.

Грибаускайте: Я считаю это ошибкой, потому что нужно с уважением относиться к любым выборам в любой стране, нужно набраться терпения и поздравлять только после того, как объявлен окончательный результат.

Euronews: Тревожит ли вас перспектива дальнейшего ослабления отношений Соединённых Штатов с НАТО или даже их выхода альянса, как следствие всех этих внутренних разногласий в стране?

Грибаускайте: С моей региональной точки зрения, со стороны стран Балтии и Польша, взаимодействовать нужно и возможно с любым из двух кандидатов в президенты. Трамп и Байден оба заявляли, что для них важна защита нашего региона, что они займут позицию против возможного агрессивного поведения России в нашем регионе. Это важно для того, кто станет президентом.

Euronews: Но за последние четыре года мы видели, как администрация Трампа отказывается от выполнения многих международных соглашений, в том числе с НАТО, Всемирной торговой организации и так далее. Не боитесь ли вы, что сеть поддержки Европы, создававшаяся за последние 75 лет, будет потеряна?

Грибаускайте: Я не думаю, что всё будет потеряно, если президент Трамп останется у власти. Только будет жаль видеть Соединённые штаты в самоизоляции. От этого пострадает сама Америка, она понесёт репутационные потери с глобальной точки зрения. И, конечно, Европа останется в выигрыше, независимо от того, кто победит, Байден или Трамп. Америка изменилась, изменилась глобальная среда, и нам нужно больше вкладывать усилий и средств в нашу безопасность, в нашу независимость и полагаться на собственные силы. Кто бы ни победил в Америке, такова цель Европы.

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