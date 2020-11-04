Мадридский "Реал" вырвал победу у миланского "Интера"

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" одержал победу над миланским "Интером". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В четвертом туре "Реал" и "Интер" сыграют в Милане. Матч состоится 25 ноября.

Украинский "Шахтер" на своем поле проиграл со счетом 0:6 немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха. После трех туров "Боруссия" возглавляет таблицу группы B, набрав пять очков, "Шахтер" идет вторым с четырьмя баллами в активе. Мадридский "Реал" так же с четырьмя баллами на третьем месте.

Немецкая "Бавария" со счетом 6:2 разгромила в гостях австрийский "Зальцбург". В другом матче группы А "Локомотив" сыграл вничью с испанским "Атлетико" (1:1). "Бавария" с 9 очками в активе лидирует в таблице группы. Следом идут "Атлетико" (4), "Локомотив" (2) и "Зальцбург" (1).

В группе С "Манчестер сити" разгромил греческий "Олимпиакос" - 3:0. "Порту" обыграл "Марсель". "Манчестер Сити" идет на первом месте квартета, набрав 9 очков. Далее следуют "Порту" (6), "Олимпиакос" (3) и "Марсель" (0).

В группе D Английский "Ливерпуль" со счетом 5:0 победил итальянскую "Аталанту". В другом матче группы нидерландский "Аякс" на выезде обыграл датский "Мидтьюланн" - 2:1. "Ливерпуль" лидирует в группе D с 9 очками.