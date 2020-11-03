Президентские выборы при высокой явке

Первая леди США Мелания Трамп проголосовала на президентских выборах на избирательном участке в Палм-Бич в штате Флорида. Её супруг Дональд Трамп, претендующий на второй срок, уверен, что на этих выборах он получит больше голосов, чем в 2016 г.

Но социологические опросы пророчат победу его сопернику-демократу Джо Байдену, который проведет день голосования в своем родном штате Пенсильвания. Его позиции особенно сильны на атлантическом побережье, в частности в штате Делавэр.

Кроме острой политической борьбы дополнительное напряжение на этих выборах создает непростая санитарная обстановка, и связанное с ней массовое досрочное голосование.

Штефан Гробе, Euronews: «Голосование во время разгара пандемии, которая бушует по всей стране, это проблема для каждого. Люди, стоящие в очереди за моей спиной, предпочли лично явится на участок для голосования, а не посылать бюллетень по почте. Они хотя быть уверены в том, что их голос посчитают. Но почти 100 млн человек уже проголосовали досрочно и общая явка избирателей обещает быть рекордной».