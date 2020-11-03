У Трампа и Байдена разное отношение к НАТО

Исход президентских выборов в США представляет огромный интерес для европейских союзников Америки по НАТО. За весь период пребывания у власти Дональда Трампа трансатлантические отношения были натянутыми. В начале своего президентского срока он назвал альянс пережитком прошлого. Это серьезно насторожило союзников, особенно восточноевропейских, которые ощущали растущую угрозу. Польша выразила готовность заплатить напрямую Соединённым Штатам за их военное присутствие на своей территории, когда они начали выводить своих солдат из Германии.

Испанский эксперт по вопросам обороны считает, что президент не ставил во главу угла единство НАТО:

«За эти четыре года Дональд Трамп сделал двусторонние отношения приоритетом над многосторонними. И это раскололо Европу, - сказала Карлота Гарсия Энсина из Real Instituto Elcano. - Трамп укрепил связи в области обороны с Восточной Европой, особенно с Польшей, но не с другими странами-членами. Если он останется на своём посту, то только усилит такой свой подход".

Сторонники Трампа говорят, что о нем следует судить по его действиям, а не по словам. В 2017 году он распорядился о самом крупном развертывании американских войск в Европе со времён холодной войны. Затем президент начал требовать от союзников увеличения расходов на оборону и пригрозил, что не будет защищать тех, кто этого не сделает.

"По-моему, многие в Соединённых Штатах думают, что остальной мир живет за их счет, особенно в обеспечении национальной безопасности, - сказал бывший посол Евросоюза в Вашингтоне Джон Брутон. – Это отчасти справедливо, поскольку Европа могла бы делать больше для собственной защиты и не полагается так сильно на гарантии, которые предоставляют США союзникам по НАТО. Так что у Трампа есть некоторые основания для такого отношения".

Совсем другое отношение может быть у нового хозяина Белого дома. Предполагается, что администрация Байдена будет закачивать в НАТО большие деньги для сдерживания России, которую он считает величайшей угрозой для Запада.

«Джо Байден хочет опереться на европейских союзников. Он обязался очень жестко относиться к России, а это означает, что он нуждается в НАТО, - продолжала Карлота Гарсия Энсина. - Байден сказал, что приложит большие усилия для укрепления способности НАТО иметь дело с Россией ».

Но кто бы ни вышел победителем на президентских выборах в США, следующему верховному главнокомандующему, видимо, придётся вступить в диалог с Россией, прежде всего, по вопросам контроле над вооружениями. Продолжение ядерно-ракетной гонки одинаково опасно для всех.