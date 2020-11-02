В колеблющихся штатах проходят последние предвыборные митинги

За сутки до решающего дня голосования на президентских выборах в США оба кандидата проводят агитационную кампанию в колеблющихся штатах. В том числе в индустриальном "ржавом поясе", где сильны позиции Дональда Трампа.

Главный лозунг, с которым Трамп обращается к жителям «ржавого пояса», пострадавшим от связанной с глобализацией деиндустрализации, – это возрождение промышленности и рабочих мест.

Кандидат-демократ Джо Байден также провёл одну из последних своих предвыборных встреч с пенсильванскими избирателями, которые до 2016 г. на протяжении почти 30 лет голосовали за кандидатов от Демократической партии. К его кампании подключился экс-президент Барак Обама, побеждавший здесь в 2008 и 2012 гг.

Но главный избиратель демократов сосредоточен на двух побережьях США. Свои голоса за Джо Байдена обещают отдать активисты протестного движения BLM. В ожидании беспорядков в случае победы Трампа владельцы магазинов заколачивают витрины.

Предвыборная обстановка в США – беспрецедентно напряженная, что обеспечивает высокую активность избирателей. Собственно большинство из них уже отдали свой голос досрочно.