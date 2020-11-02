Взгляд из ЕС на выборы в США

Со времени Второй мировой войны США в основном были на стороне Западной Европы. Американский План Маршалла помог ей восстановиться и шагнуть к процветанию. В составе НАТО они обеспечивали свою коллективную безопасность перед лицом Советского Союза. Соединённые Штаты помогли заложит основы Союза Европейского.

Но при нынешней администрации Белого дома сотрудничество между ними заменялось торговыми войнами. Дональд Трамп способствовал ослаблению трансатлантических оборонных уз. Он стал считать страны ЕС скорее конкурентами, чем союзниками.

Свернёт ли Америку с такого пути Джо Байден в случае своего избрания? Об этом мы спросили бывшего советника экс-президента Барака Обамы:

«Он попытается починить и залатать многосторонний альянс, особенно с Евросоюзом, с которым, как мы знаем, у него долгая история, - сказал Роберт Малли. - Это не значит, что будет легко вернуться к исходному положению. Был нанесен большой ущерб, подорвано доверие. Европа, наверное, думает: если сегодня президент - Трамп, а завтра это будет президент Байден, то неизвестно, какой человек будет следующим. Поэтому Европа, вероятно, почувствует необходимость углубления своей стратегической самостоятельности, даже если отношения с США драматически улучшатся, как я подозреваю, после победы Джо Байдена ».

А что произойдёт с трансатлантическими отношениями, если на второй срок останется Дональд Трамп? Отвечает исследователь из Европейского совета по международным отношениям:

«Есть большое опасение, что политики ЕС разобьются на два лагеря. Первый будет рассматривать второе президентство Трампа как возможность укрепить европейский суверенитет, а второй попытается любой ценой держаться за США, - сказала Яна Пуглерин. - Такого раскола Евросоюза больше его боятся здесь, в Берлине, где всегда хотят сохранить западный клуб, работать с поляками и французами, а также с Севером и Югом ».

Кто бы ни встал у руля Соединённых Штатов, они видимо продолжать свой дрейф в сторону от Европы к Азии, особенно если та будет развиваться опережающими темпами. Так считает вице-председатель Германского фонда Маршалла (США):

«Существуют структурные причины, по которым Америка приспосабливается к подъёму Китая и сосредотачивается на Азии, - сказал Иан Лессер. - В конце концов, мы держава двух океанов, с берегами на Востоке и Западе, Этот факт всегда был частью нашей структуры. Конечно, может измениться баланс. В Америке могут произойти демографические изменения, смена поколений. Молодые люди в Соединённых Штатах уделяют больше внимания Азии, и возможно, немного меньше Европе. Но у США всё ещё есть веские причины заботиться об своих отношениях с Европой ».

За 4 года правления Дональда Трампа отношения Америки с большей частью Европы остывали и ослабевали. Но это может быть результатом естественного изменения расклада сил на международной арене. В Брюсселе всё громче слышны голоса тех, кто призывают не оглядываться на Вашингтон, а утверждать самостоятельную внешнюю политику. Каков бы ни был исход президентских выборов, отношения между двумя сторонами Атлантики уже не будут такими, как прежде.