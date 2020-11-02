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Словакия

Две трети населения Словакии прошли тест на коронавирус

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 Ирина Шелудкова
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Тестирование в Словакии
Тестирование в Словакии   -   Авторское право  Кадр из репортажа Euronews
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В Словакии две трети взрослого населения — более 3,5 млн человек — приняли участие во всеобщем тестировании на коронавирус, прошедшем в субботу и воскресенье. Для этой цели были созданы почти пять тысяч пунктов, открытых с семи утра до десяти вечера. Словацким врачам и медсестрам помогали коллеги из Австрии и Венгрии. Проведение тестирования обеспечивали около 50 000 специалистов, в том числе 3 000 военнослужащих.

Бесплатное тестирование проходило на добровольной основе и выявило чуть более 1% заразившихся — всего 38 359 случаев инфекции.

Премьер-министр республики Игор Матович заявил, что массовое тестирование необходимо, чтобы избежать введения в стране строго карантина.

С понедельника передвижение по Словакии возможно лишь со справкой об отрицательном результате анализа на вирус. Отказавшиеся от тестирования должны находиться в домашней самоизоляции.

Новый раунд запланирован на следующие выходные. Ассоциация врачей Словакии раскритиковала власти за то, что у пунктов тестирования наблюдалось скопление людей несмотря на действующие в стране санитарные правила.

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