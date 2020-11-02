Выборы в США: "Россия вписывается в список плохих парней"

Главным событием мировой политики в ближайшие дни скорее всего будут выборы президента США. О том, что важно в этом событии для Европы и России, мы поговорим с американским политологом, научным сотрудником Атлантического Совета Ариэлем Коэном.

Он на связи с брюссельской студией Euronews из Вашингтона.

Андрей Бекетов, euronews: Как изменились отношения ЕС-США при президенте Трампе?

Ариэль Коэн: При Трампе это перешло в некоторое пике, стало очень сильно ухудшаться из-за торговых войн. Напомню нашим зрителям, что и до этого были попытки Евросоюза остановить экспансию американских компаний высоких технологий, таких, как Google, Facebook и так далее.

euronews: А в сфере обороны и безопасности как отношения между Соединёнными Штатами и ЕС: НАТО уцелела?

Ариэль Коэн: НАТО уцелела, слава Богу. Более того, Трамп утверждает, что он заставляет страны НАТО, уже более богатые, чем 70 лет назад, платить больше в общую кассу. Я сказал бы так: когда есть угроза, то, что мы по-русски называем "дружить против кого?", тогда вдруг появляется и солидарность.

euronews: Не опасаются ли в Вашингтоне вмешательства России в избирательный процесс?

Ариэль Коэн: Россия тут вписывается в список плохих парней, включая Иран и Китай, и, конечно же, те, кто будет стремиться накладывать на Россию санкции, она наложат и за Навального, и за вмешательство в выборы и за Крым То есть список очень длинный.

euronews: Какой, по вашему мнению, может быть эпоха Джо Байдена, если он победит?

Ариэль Коэн: Джо Байден попытается воссоздать то статус-кво, то положение, которое существовало до Трампа, до 2016 года. Это и улучшение отношений с Европой, попытка воссоздать те экономические переговоры, вернуться к ним, для того чтобы создать зону свободной торговли между Европой и Соединёнными Штатами, и также попытка создать торговый блок в Азии.

euronews: Для вас в Вашингтоне велика ли предвыборная интрига сейчас?

euronews: Для Америки, на мой взгляд, очень важно, чтобы был чёткий результат - победил ли Трамп, победил ли Байден. Чтобы мы не скатились в какое-нибудь противосточяние, ещё в большие конфликты, чем мы уже на сегодняшний день имеем, и чтобы Америка всё-таки вышла из этой предвыборной кампании лучше, чем она была до сих пор.