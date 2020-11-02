Мачу-Пикчу открылся после карантина

После почти восьми месяцев перерыва для посетителей открывается один из важнейших памятников Перу — руины города Мачу-Пикчу. Первые автобусы с туристами прибыли на территорию археологического комплекса в воскресенье. Доступ к достопримечательностям был открыт при условии соблюдения санитарных правил. Иностранцев в Мачу-Пикчу пока не ждут. Как объяснила министр торговли и туризма Росьо Барриос, открывать древний город будут постепенно — сначала для жителей региона, затем для граждан Перу, а потом уже для всех остальных.

Открытие Мачу-Пикчу сопровождалось красочной церемонией с художественной подсветкой руин и традиционными танцами. Её участники принесли символическую жертву Матери-Природе. В ближайшем к Мачу-Пикчу крупном городе Куско с возвращением туристов связывают надежды на возрождение. По словам владелицы местного турагентства Рут Родригес, жизнь здесь замерла:

«Это была ужасная тишина. Казалось, улицы плачут от горя. Это была невероятная пустота, ведь год назад здесь всегда были толпы».

Перу, согласно официальным данным, переживает спад заболеваемости COVID-19. С начала пандемии заразились более 900 тыс. человек, свыше 34 тыс. инфицированных умерли.