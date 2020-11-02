В странах Евросоюза вводятся новые карантинные ограничения

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял участие в траурной церемонии, посвященной жертвам коронавирусной инфекции.В понедельник в этой стране была зафиксирована самая высокая суточная смертность от ковида за всё время пандемии – от болезни скончались 46 человек. Печальный рекорд был также поставлен по количеству госпитализированных с этим диагнозом – 2 тысячи 255 человек - и попавшим в отделение интенсивной терапии – 296 человек.

В двух городах севера Греции, Салониках и Сере, со вторника вводится общий карантинный режим, но в отличии от весеннего карантина школы закрываться не будут.

Стелиос Пецас, официальный представитель правительства Греции: «Как это было в случае общегосударственного карантина, местные карантины сделают обязательным посылку СМС для предупреждения о перемещении. С 9 часов вечера до 5 часов утра покидать дом можно будет только для работы или для получения медицинской помощи».

В Германии прошел первый день облегченной версии карнтина с закрытыми ресторанами, барами, спортивными и концертными залами, но с открытыми школами, магазинами и офисными зданиями.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за введение дополнительных ограничительных мер по всей стране:

«Мы боремся с болезнью, г. спикер, и когда поступают новые данные, нужно менять политику. А тем в Палате общин, кто считает, что нужно противиться дальнейшим общегосударственным мерам, я хочу напомнить, что нам угрожает медицинская и моральная катастрофа».

О новых ограничительных мерах объявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. В стране будут закрыты музеи, а в выходные дни и торговые центры. Поездки людей из одного региона в другой будут ограничены.