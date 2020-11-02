Выборы в США: последний отсчет

И хотя в досрочном голосовании уже приняли участие свыше 92-х миллионов американцев, но первый вторник после первого понедельника ноября раз в четыре года остается днем всеобщих выборов в США.

Для Трампа, чтобы сохранить пост, требуется выиграть во Флориде, Джорджии и Северной Каролине.

Именно эти штаты хозяин Белого Дома включил в финальное турне.

И вот что он заявил своим сторонникам: "Гордые и свободные граждане - а я говорю о вас - помогли нашей стране добиться могущества. Совместными усилиями мы сможем вернуть Америке утраченную ей силу и влияние. Нужна ваша помощь, ваша убежденность и ваша энергия, чтобы воплотить это. Мы продолжим побеждать".

Для Байдена же важно заручиться поддержкой фермерской Айовы, а также Огайо и других штатов, входящих в так называемый Ржавый пояс США.

Он предпочел иной тон: "Да, мы предпочти правду - лжи. Этот ведь только и делает, что врет. Время держаться вместе, время вернуть себе ценности, на которых была основана наша страна. Мы можем это сделать. И тогда у нас все получится. Мы сможем показать миру, что такое Соединенные Штаты Америки".

Голосование по почте, как отмечается, может замедлить подведение итогов, в ряде штатов срок получения избирательного бюллетеня - это 13-о ноября. Но The Associated Press указывает, что все будет зависеть от того, как быстро будут подсчитаны эти бумаги в ключевых для победы каждого кандидата штатах в течение завтрашнего и послезавтрашнего дня.