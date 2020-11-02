Более 300 человек задержаны на акциях белорусской оппозиции

Более 300 человек задержаны в Минске и других белорусских городах в ходе воскресных акций противников Александра Лукашенко. Это данные правозащитного центра “Весна”. Самые крупные выступления проходили в столице, где тысячи людей приняли участие в шествии к месту массового захоронения убитых в годы сталинского террора в урочище Куропаты.

Под лозунгами за смену власти и прекращение насилия протестующие собирались в разных районах Минска, несмотря на запреты. Ко времени проведения акции в город были стянуты значительные силы милиции и военных.

Поступали сообщения о том что для разгона людей сотрудники силовых структур стреляли в воздух. О возможном применении огнестрельного оружия против демонстрантов ранее заявляли в МВД, а президент Александр Лукашенко требовал жёстко наказывать протестующих за конфликты с силовиками и участие в кампании по блокированию экономической деятельности в республике.

Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём. Александр Лукашенко белорусский президент

Провести бессрочную национальную забастовку, блокировать дороги, бойкотировать государственные службы и выводить деньги из банков призывала основной оппонент Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

Она считает официальные результаты голосования сфальсифицированными, а инаугурацию Лукашенко нелегитимной. По итогам первой недели забастовок Тихановская заявила, что акции протеста успешно разрушают вертикаль власти.