Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Канада

Нападение с мечом в Квебеке

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Автомобили экстренных служб у здания парламента в Квебеке 31 октября 2020
Автомобили экстренных служб у здания парламента в Квебеке 31 октября 2020   -   Авторское право  Jordan PROUST / AFP
Размер текста Aa Aa

В результате вооружённого нападения в центре Квебека погибли два человека, ещё пятеро ранены. Мужчина в средневековом костюме с мечом атаковал прохожих в районе здания парламента в разгар отмечания Хэллоуина. Соответствующее сообщение полиция получила около 22:30 по местному времени. Власти призвали жителей центральных районов не выходить из дома, было объявлено о проведении спецоперации по розыску преступника.

Почти через три часа подозреваемый был задержан у старого порта. Его доставили в больницу для обследования. Ближе к утру полиция сообщила, что ситуация в городе находится под контролем. По предварительным данным, нападавший действовал из личных побуждений.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube