Нападение с мечом в Квебеке

В результате вооружённого нападения в центре Квебека погибли два человека, ещё пятеро ранены. Мужчина в средневековом костюме с мечом атаковал прохожих в районе здания парламента в разгар отмечания Хэллоуина. Соответствующее сообщение полиция получила около 22:30 по местному времени. Власти призвали жителей центральных районов не выходить из дома, было объявлено о проведении спецоперации по розыску преступника.

Почти через три часа подозреваемый был задержан у старого порта. Его доставили в больницу для обследования. Ближе к утру полиция сообщила, что ситуация в городе находится под контролем. По предварительным данным, нападавший действовал из личных побуждений.