Измир: поиск выживших продолжается

В провинции Измир на западе Турции продолжается поисково-спасательная операция, в которой принимают участие свыше 2 000 специалистов. Растет число жертв землетрясения, по последним данным погибли около 70 человек, почти 1000 пострадали.

"Когда дом обрушился, в нем находились 50 человек. Я видела как они бежали в кафе, что люди вышли из здания во время первого толчка. Потом я уже ничего не видела, за считанные секунды тут образовалось огромное облако пыли", — рассказывает жительница Измира.

Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 многоэтажных домов в Измире. Власти Турции начали выплачивать материальную помощь. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Мы надеемся, что наши сограждане, потерявшие крышу над головой из-за землетрясения, как можно скорее найдут новое место жительства. После оценки ущерба и разбора завалов мы возобновим нашу работу".

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в Эгейском море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, где погибли двое подростков. Отец одного их них говорит: "Этот дом обрушился, он пустовал более 30 лет, но никто не занимался этой проблему. Дети проходили здесь каждый день по дороге в школу и обратно. Правительство Греции должно принять закон, чтобы избавить страну от всех построек, которые находятся в аварийном состоянии".

На острове Самос, как в Измире, местные жители уже несколько дней вынуждены ночевать на улице.