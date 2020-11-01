В США завершается предвыборная кампания

Предвыборная кампания действующего президента США, республиканца Дональда Трампа — это несколько митингов в день и толпы шумных сторонников, многие из которых пренебрегает средствами защиты в период пандемии коронавируса. Кандидат от демократов Джозеф Байден проводит в день одно-два предвыборных мероприятия с участием небольшого количества сторонников. При этом по уровню общественной поддержки Трамп отстает от своего оппонента.

"Да, он опирается на свой электорат, но эта база уже меньше, чем раньше", — говорит политолог, профессор Университета Висконсин-Милуоки Пару Шах. Она полагает, что на этот раз путь к победе будет труднее. "Теперь Трамп должен сделать все возможное, чтобы его сторонники проголосовали. А Байден работает над тем, чтобы в голосовании приняли участие те, кто не сделал этого в прошлый раз по ряду разных причин, чтобы они поняли, что им нужно отдать свой голос".

Участники митинга в поддержку Байдена рассказали телеканалу Euronews, что после четырех лет правления Трампа у них остались силы только на голосование: "Думаю, что демократы очень устали от Трампf, страсти немного поутихли, потому что происходящее нам надоело".

Но что если данные соцопросов окажутся неверными, rак и в 2016 году? Кен Браун анализирует тренды в настроениях республиканцев и говорит, что изменения в методике не сделали соцопросы более точными. "Многие сторонники Трампа, республиканцы, не принимают участие в таких соцопросах. Думаю также, что недостаток энтузиазма среди демократов играет на руку Трампу".

Но в штаб-квартире Демократической партии в Висконсине говорят, что не успевают печатать агитационные материалы. "Такого спроса на символику еще не было. Мы больше не можем проводить митинги. Но люди хотят показать всем плакаты в поддержку своего кандидата", — говорит Дон Мартин, волонтёр предвыборной кампании Байдена.