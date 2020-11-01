Повторные локдауны в Европе

Жители Бельгии, которая оказалась в чрезвычайной санитарной ситуации, готовятся к жесткому карантину. С понедельника здесь закрываются магазины, кроме аптек и продуктовых, школьные каникулы продлевают до середины ноября. Границы пока открыты, но поездки не рекомендуются. Альтернативы нет, подчеркивают власти: больницы перегружены, королевство уже направляет пациентов на лечение в соседние страны.Жители королевства критикуют власти:

"Правительство не может решить эту проблему. С этим санитарным кризисом власти очень плохо справляются. Мы все Трампа критикуем, только у нас не лучше".

"Интернет-магазины медленно, но верно нас уничтожают. Просто проследите за ценой акций Amazon, она заоблачная".

Новые карантинные меры со второго ноября вступят в силу в Германии. Как минимум на месяц в стране закроются рестораны и бары. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические кабинеты. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей. В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские.

Власти Великобритании, преодолевшей отметку в миллион инфицированных, с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.

Жительница Англии: "Я полагаю, эти меры позволит сократить число инфицированных. В то же время ограничения, касающиеся рабочих мест, школ и колледжей не становятся более жесткими. Так что, если откровенно говорить, все это может и не дать ожидаемого результата".

Магазины, торгующие товарами первой необходимости в Англии будут открыты. Несмотря на это, британцы выстраиваются в очереди у супермаркетов, что бы запастись водой и туалетной бумагой.