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США

Президентская гонка в США: борьба за голоса неопределившихся избирателей

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 Ирина Шелудкова
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Президентская гонка в США: борьба за голоса неопределившихся избирателей
Авторское право  AP Photo
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Предвыборная кампания в США входит в завершающую стадию. Американский лидер, республиканец Дональд Трамп немного сократил отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена.

Участники президентской гонки стремятся заручиться поддержкой неопределившихся избирателей. На встрече со сторонниками в штате Миннесота Дональд Трамп заявил: "Байден и ультралевые подстрекают к насилию, используя свою гнусную риторику, направленную против полиции, они очень, очень слабые люди. Они позволяют погромщикам опустошать улицы, которые финансируются за ваш счет".

Рекордное число американцев проголосовало досрочно — уже более 80 млн человек.

Джозеф Байден, также как и его соперник , в пятницу побывал на Среднем Западе США. Выступая в штате Висконсин он заявил, что в случае победы отменит ряд решений, принятых администрацией Дональда Трампа.

"Я буду защищать программы социального обеспечения, он ничего не сможет больше сделать, потому что победа на этих выборах достанется нам. Дональд Трамп показал свою слабость, он вел себя хаотично. И он продолжает говорить о торговой политике, но он стал для страны настоящим бедствием", — сказал Байден.

Нынешняя президентская гонка в США проходит на фоне социальной напряженности, об этом свидетельствуют также и резко участившиеся случаи порчи и кражи плакатов поддержки кандидато , которые американцы обычно выставляют возле своих домов.

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