Хэллоуин в Манчестере: приходите в гости к монстрам

Чем заняться в ковидный уик-энд Манчестере? Нет ничего лучше, чем отправиться в автокинотеатр и перед просмотром фильма, так же на своей машине, посетить Город ужасов. Зомби и монстры всех мастей приветствуют зрителей. Добро пожаловать! Расслабьтесь, если можете.

Посетительница: "Мне было страшно. Я все еще дрожу. Даже не думала, что будет так жутко".

Посетитель: "Ужасно пройти через все это. Этот монстр по меньшей мере раз шесть на нас прыгнул. Да, это круто, и определенно стоит это посмотреть, учитывая, что мы ничего не можем сделать, так что да, это было здорово".

Идея организовать шоу принадлежит частной компании. С начала октября фирма запустила показ классических фильмов ужасов, а так же современных картин. Успех был мгновенным.

Джессика Моррис, менеджер: "Все развивалось безумно быстро. Мы запустили проект несколько недель назад. Уже после первого вечера в соцсетях произошел взрыв. Затем к нам захотели приехать представители СМИ, посмотреть, что у нас здесь. Появились и инфлюенсеры, желающие посетить показы. Успех превзошел все наши ожидания".

В эти выходные среди прочих фильмов ужасов, организаторы запланировали и показ картины "Хэллоуин" режиссера Дэвида Гордона Грина с Джейми Ли Кертис в главной роли.