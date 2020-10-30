Полицейские Татарстана застрелили напавшего на них с ножом подростка

Полицейские Татарстана застрелили 16-летнего подростка, напавшего на них с ножом. По данным МВД, в ночь на 30 октября в городе Кукмор он попытался бросить на территорию районного ОВД бутылку с зажигательной смесью, после чего хотел скрыться. Но правоохранители догнали его. Тот оказал сопротивление и нанес одному из них не менее трех ножевых ранений, в том числе в бедро и руку. Второй полицейский открыл огонь. От полученных травм юноша скончался до приезда врачей.

По некоторым данным, нападавший выкрикивал: "Аллах Акбар, я вас всех убью!", а в его рюкзаке было обнаружено еще как минимум пять "коктейлей Молотова". Сообщается, что ранее он учился в мусульманской школе в Башкортостане.

По словам руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовов, "отрабатывается несколько версий произошедшего. Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не нашел связи между инцидентом в Татарстане и нападениями, совершенными накануне в Ницце и Авиньоне: "Во Франции события - это французские события. Здесь - одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?" - сказал он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Раненый полицейский был госпитализирован.