Выборы в США: ирландские корни кандидатов

Это - международный отель и гольф-курорт Trump International в Дунбеге в графстве Клэр на живописном Атлантическом побережье Ирландии. По удивительному совпадению, Дунбег также прародина вице-президента США Майка Пенса. Однажды в молодости летом он работал в этом пабе.

Это место здесь настолько популярно, что и сыновья Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший не обошли его вниманием и, как известно, захаживали в паб Табриди, чтобы пропустить по пинте пива.

Благодаря расположенному поблизости гольф-курорту Trump International и его огромным доходам, локальная экономика процветает. Поэтому, по мнению местных жителей, Дональд Трамп никак не может быть плохим человеком и совершать нехорошие поступки.

Рита Макинерни, владелица магазина:

"У проекта Trump International уже четвертые владельцы, они продолжают поддерживать очень хорошие отношения с местным населением, благодаря трудоустройству местных жителей, сохранению доступа к местной пляжной зоне. Они работают с местными поставщиками и многие из тех, что приезжает в Trump International в Дунбеге, приходят сюда, в эту деревню, чтобы поесть и выпить в здешних ресторанах и пабах".

В 130 милях от Дунбега в городе Баллина в графстве Мейо, местные жители почитают другого известного американца - Джо Байдена. Его прадед Эдвард Блюитт эмигрировал отсюда в 40-х годах 19 века. Спустя 180 лет двоюродные братья Байдена, живущие на земле предков, пытаются максимально извлечь вользу из своего родства со знаменитым политиком.

Лаурита Блюитт, кузина Джо Байдена:

"И в частном порядке, и публично Джо Байден говорит о том, что он всегда воспитывался на крепких ирландских ценностях. Ирландия очень важна для него и его семьи, и всегда была таковой. Его бабушка, о которой он рассказывает, обычно разговаривала с ним по-ирландски. Его ирландское происхождение во многом является неотъемлемой частью того, кто он есть".

Блюитты говорят, что Джо Байден может быть американцем по рождению, но по натуре он ирландец.

Кен Мюррей, euronews:

"Жители Дунбега надеются, что, если Дональд Трамп будет переизбран в Белый дом, его богатый опыт поможет принести экономические выгоды их району. С другой стороны, жители в округе Баллина уверены, что если будет избран Джо Байден, он выполнит обещание, данное им в 2016 году, и вернется на родину своих предков в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки".