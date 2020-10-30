Растёт число жертв землетрясения в Эгейском море

По меньшей мере 12 человек погибли, более 400 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, уточнило в пятницу вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Ранее сообщалось о 6 погибших и 320 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. На греческом острове Самос погибли двое подростков из-за обрушения стены, четыре человека пострадали.

Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели в настоящий момент разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Землетрясение вызвало мини-цунами, затопившее улицы турецкого города Сеферизар и побережье Самоса.