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Россия

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы десятки тысяч москвичей

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 Мария Горковская
Пассажиры московского метро
Пассажиры московского метро   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin
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В Москве за полгода оштрафовали 90 тысяч человек за нарушение обязательной изоляции. Об этом сообщает начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Причем, если в период первой волны коронавируса с мая по июнь ежедневно к административной ответственности привлекались более тысячи москвичей, то сегодня их около сотни.

Одновременно, если в первые месяцы пандемии двухнедельный карантинный режим должы были соблюдать не только люди с подтвержденным COVID-19, но и с ОРВИ, а также все с ними живущие, то с сентября были введены послабления. Даже при наличии определенных симптомов человек с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию уже может выходить из дома. Со 2 апреля нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до пяти тысяч рублей.

При этом, многие столичные жители жалуются на несправедливое их выписывание, указывая, в частности, на некорректную работу приложения "Социальный мониторинг", с помощью которого контролируется местоположение пациентов с коронавирусом, чье лечение проходит на дому. Оно, в частности, направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если заболевший вовремя не отреагировал, ему придется заплатить как минимум четыре тысячи рублей (пять - если он еще и воспользовался общественным транспортом). При этом многие инфицированные заявляют о неполадках в работе системы.

"Телефон мне выдали только на 17-е сутки после теста. Он не работает. Три дня подряд звоню в техподдержку. Мне говорят: перезапускайте его каждые полтора часа. А на телефон мне приходят СМС, что я должна пройти геолокацию, приходят сообщения с угрозами штрафа. Сегодня я узнала, что у них приложение слетело. Я хочу просто лечиться, а не нервничать и телефон лечить", - говорила Euronews одна из пациенток еще в мае. По ее словам, сам аппарат у нее забрали только месяц спустя после выхода с карантина.

На постоянные сбои - неполучение уведомлений, невозможность пройти аутентификацию, отправить фото и в принципе установить или открыть приложение (что необходимо сделать в течени суток после данного на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях согласия) - жалуются и сегодня пользователи в Google Play и App Store.

В пятницу стало известно, что отныне жители столицы смогут обжаловать подобные штрафы онлайн. Специальный видеосервис запустили на сайте мэра и правительства Москвы. Удаленно можно принять участие в рассмотрении дела, получить необходимую информацию, представить свои доказательства и справки.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков обнародовал в пятницу и некоторые другие цифры в связи с пандемией: с 1 сентября к административной ответственности за нарушение масочного режима привлечены более 66 тысяч москвичей. Только нерадивых посетителей столичных магазинов за это время оштрафовали на 50 млн рублей.

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