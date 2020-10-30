Злобная сущность хочет "поиграть"

Под Хэллоуин на европейские экраны вышел спродюсированный Стивеном Спилбергом фильм ужасов "Давай поиграем"(Come play). В 2017 году молодой режиссёр Джейкоб Чейз снял короткометражку "Ларри" о злобной потусторонней сущности, которая стремится проникнуть в этот мир через гаджеты. Он выложил свою работу на видеохостинге Vimeo, и очень скоро она привлекла внимание нескольких голливудских продюсерских компаний. Из них Джейкоб Чейз выбрал созданную Спилбергом в 1981 году продюсерскую компанию AMBLIN ENTERTAINMENT.

"Я очень нервничал, когда показывал ему первые кадры. Он увидел это, вошёл в монтажный отсек и просто пожал мне руку. Потом мы приступили к работе над картиной вместе, он сидел со мной в монтажной, мы просматривали записи, обсуждали разные сцены. Я услышал всевозможные истории о создании "Инопланетянина" и других известных фильмов, на которых я вырос", - говорит режиссёр Джейкоб Чейз.

Самого Ларри - так зовут злобную сущность - изготовили специалисты Jim Henson Company, известной куклами для Muppets Show.

"Эта история понятна всем: Оливер, невербальный аутист, пытается найти общий язык с родителями, которые расстаются. И вот семья оказывается в опасности, поскольку внезапно сталкивается с неким сверхъестественным существом", - говорит исполнитель главной мужской роли Джон Галлахер-младший.

"В голливудских фильмах мне больше всего нравятся спецэффекты: трюки с куклами, освещением, со звуком. Но есть и по-настоящему страшные моменты: монстр, например, очень страшный", - добавляет исполнительница главной женской роли Гиллиан Джейкобс.

Помимо Европы, "Давай поиграем" выходит на экраны Канады и США. Позже картину можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Amazon.