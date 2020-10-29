Idriss B: "Искусство нельзя потрогать, его можно только почувствовать"

Мы пообщаемся с франко-тунисским художником Idriss B, который сделал себе имя в Париже, прежде чем переехать в Дубай, где его работы вызывают ажиотаж на улицах города.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Большое спасибо за то, что вы присоединились к нам на 6-ой выставке World Art Dubai. Это первое событие такого рода после снятия локального карантина. Перезапуск культурной жизни – это хорошо?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это своего рода возвращение к жизни. Особенно для Дубая, который славился активной культурной жизнью. Это вдохновляет, видеть людей, возвращающихся к нормальному ритму.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как пандемия повлияла на индустрию искусства в глобальном смысле?

Idriss B, художник и скульптор:

— Все просто остановилось. Например, у меня было запланировано много мероприятий, и вот уже 9 месяцев они ждут своего часа. Моя следующая выставка должна была пройти на Парк-Авеню в Нью-Йорке. Но все просто остановилось на несколько месяцев.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Приятно видеть, что люди находятся вне дома и соблюдают меры предосторожности. С какими проблемами вы столкнулись при организации выставки в таком месте?

Idriss B, художник и скульптор:

— Самое главное было носить маску везде. И из-за жары и всего другого это было самой большой проблемой. Все остальное касается социального дистанцирования. Но теперь все привыкли, мы соблюдаем правила уже несколько месяцев. Так что это уже привычка.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как вы пришли в искусство? Я знаю, вы заболели и начали рисовать, потом обучились...

Idriss B, художник и скульптор:

— После поездки в США у меня нашли подагру, я был прикован к постели. Первую неделю было весело, вторую, но на третью ты уже умираешь от скуки. Я начал немного перерисовывать. Потом стало скучно. И я решил, почему бы мне не начать творить самому то, что я давно хотел. Вот как это началось. Я взял большой кусок глины и начал лепить прямо в кровати. Это было смешно. Свою первую работу я показал жене и она сказала: «ого, а мне нравится!». Хотя она не особо интересуется искусством. И я подумал, если ей нравится, может моя работа не так плоха. Первой я сделал гориллу, вторым – тигра. Потом я начал показывать что-то друзьям, и они говорили: "кто это сделал? Я хочу купить это!". Я сказал: "Это я". А они такие: "что, на самом деле?". Вот так все началось.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Расскажите нам о процессе создания с момента вдохновения. Они же сделаны из стеклопластика и смолы. Каков процесс создания?

Idriss B, художник и скульптор:

— Я занимаюсь этим уже больше пяти лет. И в самом начале это была лепка из глины по-старинке. А теперь у нас есть трехмерная печать и тому подобное. Сначала я рисую вручную просто на бумаге, чтобы получить нужную эмоцию, правильную позу животного. А потом я делаю его в 3D. Распечатываю, делаю из него форму. Обычно я модифицирую этот вариант, потому что то, что у вас в воображении и что вы рисуете, не то же самое, что в реальности. Поэтому я немного модифицирую его - положение ног, форму частей тела. А потом я делаю из него слепок, когда действительно всем доволен. И затем делаю части из стеклопластика и смолы.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Француз тунисского происхождения, выросший в Париже. Как это повлияло на ваши работы?

Idriss B, художник и скульптор:

— Мультикультурализм. Особенно сейчас, когда я вернулся на Ближний Восток в мусульманскую страну. Культура действительно одна и та же. Даже несмотря на то, что Северная Африка немного отличается, из-за Средиземноморских стран, таких как Италия, Греция, Испания. Так что это мультикультурная среда. А я родился в 80-е годы, в то время все было связано с видеоиграми, японскими вещами. Это было время открытий, мы осознали, как Япония преуспела во всем. Это все сильно повлияло на меня. А потом я уехал жить в Китай, где почувствовал, что это совсем другая культура, вы видите все другое, и как по-разному можно все делать.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как думаете, вы нашли дом в Дубае для своих произведений искусства? Мы видели их по всему городу. Почему они так прижились здесь?

Idriss B, художник и скульптор:

— Дубай – выдержан в урбанистическом стиле, который обычно вызывает страх, скажем, нечеловеческое чувство. Здесь много стекла, много металла, много бетона. Эти скульптуры, даже если они сделаны из стеклопластика и смолы, я старался сделать их цветовыми пятнами, и они оживляют это место. Я должен сказать, что я не был готов к такому, скажем так, успеху.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Насколько, по-вашему, индустрия искусства важна здесь в ОАЭ и в Дубае в частности?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это довольно сложно, потому что искусство немного отличается от остального материального мира, где можно купить много чего. Но искусство - это больше о творчестве. И оно дает эмоциональную отдачу. Ты не трогаешь его, а чувствуешь. Физически не ощущаешь. Вот почему я считаю, что это так важно для Дубая и для ОАЭ в целом, такое ощущение сложилось у людей еще до моего приезда.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Почему вы думаете, что искусство так универсально? Почему в этот действительно трудный год во всем мире, вы думаете, людям нужно искусство?

Idriss B, художник и скульптор:

— Конечно, все зависит от вида искусства, но в конце концов речь идет только об эмоциях. Оно дает вам ощущение, независимо от того, хорошее оно или не очень. Искусство всегда заставляет тебя что-то чувствовать. Вам оно может не нравиться, но вы что-то почувствуете. И я думаю, что именно к этому люди были очень чувствительны, особенно в это время, когда из-за пандемии многие люди сидели дома. Они были одни или парами в четырех стенах. У них было много времени, чтобы подумать об этом. И вот они вернулись к искусству, потому что поняли, как важно иметь хороший дом, иметь свое гнездо. И поэтому они захотели покупать новые картины, которые заставляют их чувствовать по-особенному. Так что я думаю, что именно поэтому так важно искусство. Оно дает вам настоящие чувства.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как вы относитесь к тому, что искусство используется для социальной или политической мотивации?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это хороший вопрос, потому что я только что сделал скульптуру для Black Lives Matter. Это действительно мне интересно. Я имею в виду, искусство в конце концов, это то, что нужно отдавать. Речь идет об обмене эмоциями. Оно о том, чтобы дать ваше видение. И когда я увидел все то, что происходило с Black Lives Matter, я подумал: "я должен что-то сделать". Если я могу что-то сделать, я хотел бы это сделать. Я не собираюсь ехать в США протестовать, но если я могу сделать что-то сам, это хорошо. И вот мне пришла в голову идея создать специальную скульптуру, посвященную этой теме, и отдать им все деньги, которые я получу от нее.

Джейн Уизерспун, Euronews:

У вас тунисские корни. Вы временно живете в Тунисе сейчас. Как пандемия повлияла на вашу родную страну?

Idriss B, художник и скульптор:

— Хуже, чем сейчас уже быть не может – это хорошо. Нет... честно! Я иногда задумываюсь, как вообще страна может функционировать, когда все так плохо. Правительство не особо действует. Экономика практически не движется. Туристов нет, границы закрыты. Я надеюсь, они пытаются найти выход, чтобы все работало.