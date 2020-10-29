Трамп/Байден: кризис COVID-19

Беспрецедентное событие, которое ни одна из сторон не могла запланировать, отодвинуло на второй план все другие проблемы.

В Белом доме скептически отнеслись к предостережениям ученых, первой реакцией Дональда Трампа также было отрицание возможного риска.

Вирус, о котором мы говорим, многие думают, что он исчезает в апреле вместе с жарой, когда она придет. Все должно пройти в апреле Дональд Трамп президент США

Трамп ввел частичный запрет на поездки в Китай и Европу, но отказался носить маску. В отличие от своего соперника, которого редко видели без нее.

И призыв администрации Трампа к социальному дистанцированию соблюдался в лучшем случае наполовину; его сторонники на мероприятиях зачастую забывали о мерах предосторожности.

Публичные выступления Джо Байдена, напротив, отличались соблюдением санитарных норм, что по мере углубления кризиса превратилось в четкую политическую позицию.

Кандидаты разошлись во мнении касательно карантина. Байден призвал к нему раньше и на долгий срок. Трамп сопротивлялся, опасаясь экономических последствий. И когда он стал неизбежным, президент хотел, чтобы штаты вновь открылись как можно скорее, заявив, что это приносит больше вреда, чем пользы.

Байден сетовал на отсутствие лидерства, как он это понимал.

Мы потеряли жизни. Мы потеряли бизнес. Мы потеряли зарплаты. И теперь, благодаря бестолковости Дональда Трампа, мы можем потерять часть прогресса, которого достигли Джо Байден кандидат от Демпартии США

В то время как Байден оставался осторожным, Трамп продвигал лекарства, которые ученые не полностью одобряли. И, как многие, они были ошеломлены предложениями президента о потенциальном использовании дезинфицирующих средств.

Я вижу, что дезинфицирующее средство уничтожает вирус за минуту. Может быть есть способ ввести его внутрь при помощи инъекции или как-то почистить изнутри? Дональд Трамп президент США

С самого начала — и вопреки преобладающему научному консенсусу — Трамп пообещал избирателям скорую доступность вакцины, что укрепило бы его надежды на переизбрание.

Вместо этого он сам заразился. Это не изменило его подхода к пандемии, более того, свое выздоровление он преподнес как личный триумф.

Но к тому времени большая часть электората уже определилась, какой из двух способов выхода из кризиса она поддерживают.