Трамп/Байден: кризис COVID-19

Трамп/Байден: кризис COVID-19Комментарии
Беспрецедентное событие, которое ни одна из сторон не могла запланировать, отодвинуло на второй план все другие проблемы.
В Белом доме скептически отнеслись к предостережениям ученых, первой реакцией Дональда Трампа также было отрицание возможного риска.
Трамп ввел частичный запрет на поездки в Китай и Европу, но отказался носить маску. В отличие от своего соперника, которого редко видели без нее.
И призыв администрации Трампа к социальному дистанцированию соблюдался в лучшем случае наполовину; его сторонники на мероприятиях зачастую забывали о мерах предосторожности.
Публичные выступления Джо Байдена, напротив, отличались соблюдением санитарных норм, что по мере углубления кризиса превратилось в четкую политическую позицию.
Кандидаты разошлись во мнении касательно карантина. Байден призвал к нему раньше и на долгий срок. Трамп сопротивлялся, опасаясь экономических последствий. И когда он стал неизбежным, президент хотел, чтобы штаты вновь открылись как можно скорее, заявив, что это приносит больше вреда, чем пользы.
Байден сетовал на отсутствие лидерства, как он это понимал.
В то время как Байден оставался осторожным, Трамп продвигал лекарства, которые ученые не полностью одобряли. И, как многие, они были ошеломлены предложениями президента о потенциальном использовании дезинфицирующих средств.
С самого начала — и вопреки преобладающему научному консенсусу — Трамп пообещал избирателям скорую доступность вакцины, что укрепило бы его надежды на переизбрание.
Вместо этого он сам заразился. Это не изменило его подхода к пандемии, более того, свое выздоровление он преподнес как личный триумф.
Но к тому времени большая часть электората уже определилась, какой из двух способов выхода из кризиса она поддерживают.