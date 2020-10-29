Парламентские выборы в Грузии: избиратели ждут перемен

Грузия готовится к парламентским выборам. Они состоятся в субботу. За 150 депутатских мест будут бороться более пяти тысяч кандидатов, в том числе от оппозиционных блоков. Один из них - "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве". Костяк блока - основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" (ЕНД). Другой блок - "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели". Согласно опросам, фаворитом считается основанная бизнесменом Бидзиной Иванишвили партия "Грузинская мечта" (ныне правящая). На втором месте - ЕНД. На третьем - блок "Стратегия Агмашенебели".

Что от выборов ожидают избиратели?

Муртаз, избиратель: "Состав правительства должен смениться, чтобы государственные учреждения снова заработали. Государственные учреждения, правоохранительные органы, прокуратура, суд... ничто не работает должным образом. Всем управляет тот человек, который живет там, на горе". (Речь идет об Иванишвили)".

Давид, избиратель: "Я очень позитивно отношусь к этим выборам и уверен, что страна продолжит свое успешное развитие. Что касается изменений, я убежден, правительство знает, что нужно сделать для нашего лучшего будущего".

В этом году выборы впервые пройдут по системе 120/30, то есть 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. Чтобы получить право на формирование кабинета, партии необходимо набрать 40,54% голосов избирателей. В случае если ни одна из них не преодолеет этого порога, то политические силы, вошедшие в парламент, должны будут сформировать коалиционное правительство. Если это не произойдет в двухнедельный срок, президент вправе распустить парламент и назначить внеочередные выборы.