Шарль Мишель председательствует на антивирусном саммите

Европа опять закрывается, чтобы её не захлестнула новая волна коронавируса. Правительства стран-членов вводят свои карантинные меры и пытаются взаимодействовать, обмениваться информацией, медицинскими ресурсами и специалистами. В четверг лидеры ЕС обсуждают на видеоконференции затронувший всех кризис в здравоохранении. Председательствует глава Евросовета Шарль Мишель.

«Каждый день на счету, - сказал он в интервью Euronews. – Срочно необходимо повысить эффективность наших ответных мер на пандемию".

Брюссель хочет координировать осуществляемые каждой столицей программы вакцинации и проверок людей на наличие вируса и антител.

"До сих пор у нас были только знаменитые тесты ПЦР, которые занимают несколько часов, прежде чем дать результаты, – продолжал Шарль Мишель. - Экспресс-тесты могут изменить правила игры, изменить нашу стратегию, и поэтому мы должны организовать их взаимное признание и сотрудничать в их внедрении. Это также помогло бы восстановить свободное передвижение людей, если эти быстрые тесты будут использованы эффективно".

Председатель Совета ЕС рассчитывает, что главы государств и правительств одобрят его стратегию разработки и применения вакцины против Covid-19. В первую очередь должны быть привиты те, кто в этом больше всего нуждается, и те, кто сражается с вирусом на передовой.

По данным Еврокомиссии, достаточное количество инъекций всему населению ЕС не удастся сделать раньше, чем в 2022 году.

Председатель Саммита надеется что лидеры будут чаще встречаться в виртуальной пространстве, и это поможет избежать разногласий, возникших во время первой волны. Шарль Мишель сказал, что нужно свести к минимуму ущерб, причиняемый коронавирусом экономике и людям.