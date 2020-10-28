Еврокомиссия издала директиву о минимальной зарплате

Власти Европейского Союза давно уже добиваются того, чтобы по все странах-членах была установлена своя минимальная зарплата. Брюссель готовил юридические гарантии того, чтобы трудящиеся от Болгарии до Люксембурга получали достаточно денег для достойной жизни.

За это высказался вице-председатель Европейской комиссии:

«Минимальная зарплата работает, и пора эту работу оплачивать, - сказал Валдис Домбровскис. - Со времени финансового кризиса те, кто зарабатывали меньше всего, больше всего пострадали, поскольку не воспользовались преимуществами экономического роста".

Учитывая всё это, Еврокомиссия представила в среду долгожданную директиву, которую обязаны выполнять все национальные правительства. Каждое государство должно теперь предоставлять подробные сведения о своём ВВП, стоимости жизни, ценах на жилье, а затем, на основе этих данных, устанавливать минимальную ставку заработной платы.

Дания и Швеция с этим не согласились, утверждая не дело политиков регулировать трудовые отношения. Шведский министр по делам Европы сказал, что в этих странах действует система переговоров, которая помогает не доводить споры до забастовок:

«Профсоюзы и работодатели заключают коллективные договоры каждый год, два года – регулярно, и все довольны, -сказал Ханс Дальгрен, - Например, очень немного дней было потеряно в результате забастовок, а зарплаты росли. Я считаю, что это лучший путь для нас. А эта директива нам не нужна".

Другие страны и организации приветствовали директиву Брюсселя, считая, что она не позволит работодателям диктовать условия труда и его оплаты, особенно уязвимым людям, которые не могут отказаться.

Заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов надеется, что со временем система коллективных переговоров станет нормой и для восточноевропейцев:

Рабочие по всему ЕС, в частности на Востоке, трудятся столь же производительно, как и на Западе, но они не получают своей справедливой доли, - сказала Эстер Линч. - Вот в чем важность положения о праве на ведение коллективных переговоров. А в чем главное различие? Посмотрите на рабочих в Германии, на рабочих в странах Северной Европы, - они имеют сильные права на ведение коллективных переговоров. Причина, по которой им платят больше, заключается в том, что они могут больше торговаться. Именно поэтому в долгосрочной перспективе, и даже в течение примерно 5 лет, мы увидим некоторые драматические перемены".

Но для выполнения директивы с ней должны согласиться руководители всех стран-членов ЕС. Профсоюзный деятель надеется, что они сделают это быстро, и полагает, что этот правовой инструмент будет главным способом борьбы с эксплуатацией в Европе:

«Я сама работала на минимальной заработной плате, и это тяжелая работа, - продолжает Эстер Линч. - Думаю, важно не допустить, чтобы эту директиву пустили под откос те силы, которым удобна нынешняя эксплуатация, и которые хотят сохранить в качестве варианта более низкие ставки заработной платы. Мы должны с этим покончить".

Как показала пандемия, те, кто больше всех сражается на переднем крае с коронавирусом, обычно получают за это меньше других. В этих условиях директива Брюсселя может заставить другие столицы ЕС справедливее относиться к своим трудящимся и прочертить линию, ниже которой оценка их вклада в общее дело не может опуститься.