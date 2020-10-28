Еврокомиссия решила лучше координировать борьбу с коронавирусом

В большинстве стран Евросоюза снова растёт число заболеваний коронавирусом, госпитализаций и смертей. Здравоохранение по-прежнему находится в компетенции национальных правительств, но они стали лучше взаимодействовать, принимать чужих пациентов, обмениваться опытом.

Председатель Еврокомиссии считает, что бороться со второй волной инфекции нужно дружнее:

«Мы все в этом вместе, ни одно государство-член не сможет безопасно выйти из кризиса, пока все этого не сделают, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Поэтому мы подчеркиваем необходимость сотрудничества, координации и солидарности ».

Новый координационный планом Евросоюза предусматривает следующее:

100 млн евро будут выделены на экспресс-тесты для выявления антигена. Их результаты будут готовы за часы, а не за дни, как раньше;

Приложения для отслеживания контактов зараженных смогут работать в разных странах;

Разработку и внедрение безопасных и эффективных вакцин;

Единый и стандартизированный подход к карантину в каждой стране-участнице;

И наконец, создание новых коридоров, "зелёных линий" для ускоренного перемещений грузов через границы.

«Ситуация очень серьезная, она может ухудшиться, если мы не примем более срочные и решительные меры, но будущее наших руках, - сказал советник председателя Петер Пиот. - Поступают ошеломляющие цифры о реальных людях. В нашем союзе инфицирован миллион человек. Растёт количество смертей, на прошлой неделе было примерно на треть больше, чем неделей ранее. Это означает, что одна тысяча европейцев умирает в день от Covid. Речь идет о реальных людях ».

Но Председатель Совета ЕС выступил с оправданием принятого летом решения об ослаблении карантинных мер:

"Оглядываясь назад, мы не можем сказать, что всё было сделано идеально, - сказал Шарль Мишель. - Но вспомните атмосферу в Европе в июне и июле. В то время во многих странах ситуация с количеством инфекций стабилизировалась. Большие ожидания испытывали многие, особенно те, кто работает в экономике, чтобы иметь возможность перезапустить социальную и экономическую жизнь. И в этом вся трудность, с которой мы сталкиваемся ».

Этот новый план не призван сразу взять под контроль распространение вируса по Евросоюзу. Решения об этом по-прежнему принимаются в странах членах, но от них ожидают более эффективной работы. Раньше бывало, что инициативы центра просто игнорировались. Брюссель надеется, что в этот раз другие столицы примут его указание как руководство к действию.