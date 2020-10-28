Лига чемпионов: "Локомотив" уступил "Баварии"

В Лиге чемпионов российский "Локомотив" провел отличный матч против действующего победителя турнира немецкой "Баварии", но все же проиграл 1:2. Антон Миранчук сравнял счет за 20 минут до конца встречи, но победу баварцам принес принес точный удар Йошуа Киммиха из-за пределов штрафной площадки. Наставник "Локомотива" Марко Николич не скрывал разочарования.

"Жаль, очень жаль. Я перед матчем сказал, что будет интересно посмотреть, как российская команда сыграет с лучшей командой мира. Считаю, что итогом можем гордиться, но жаль, что не заработали очков". Марко Николич главный тренер "Локомотива"

"Локомотив" после поражения занимает третье место в группе А. Одно очко и в активе австрийского "Зальцбурга", который уступил в гостях испанскому "Атлетико".

Украинский "Шахтер", по-прежнему выступающий не в боевом составе, сыграл безголевую ничью с итальянским "Интером" на своем поле. Подопечные Антонио Конте владели инициативой большую часть матча, но поразить ворота 19-летнего Анатолия Трубина им не удалось.

"Шахтер" после победы в первом туре остается лидером группы B, набрав 4 очка. По 2 очка в активе "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха, сыгравшей вничью с мадридским "Реалом".

В группе С английский "Манчестер Сити" разгромил французский "Марсель" и вышел на чистое первое место. Португальский "Порту" победил греческий "Олимпиакос".

В группе D 6 очков из 6 в активе английского "Ливерпуля", победившего датский "Мидтьюланн". Итальянская "Аталанта" отыгралась, уступая 0:2 "Аяксу".