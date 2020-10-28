В Бельгии стремительно растёт число пациентов с коронавирусом. К переполнению ими близки больницы, в которых стало остро не хватать персонала. В Льеже пошли на отчаянную меру. Медработников с положительным результатом теста на COVID-19, но без симптомов заболевания, теперь просят выходить на дежурства. Руководитель отделения неотложной помощи университетской больницы вызывает их самоизоляции.

"Проблема в том, что наша ситуация с каждым днем становится все хуже, и мы приближаемся к критической точке, - сказал Александр Гуйсен. - Нам постоянно приходится принимать трудные решения, искать койки и персонал. Кадры это сейчас наша основная проблема, потому что 20% процентов наших коллег выбыли из строя из-за COVID. Наступает момент, когда нет ничего, кроме плохих решений. Это то, к чему мы сейчас приближаемся ".

Бельгия обогнала все другие страны по количеству инфицированных коронавирусом и на 100,000 жителей, которое за последние две недели увеличилась на 1,390. Глава Бельгийской ассоциации медицинских профсоюзов предвидит продолжение такой тенденции как минимум до конца года.

"Эпидемиологи сказали нам, что когда мы достигнем перенасыщения больниц в Бельгии, мы останемся в такой ситуации в течение нескольких месяцев, - сказал Филипп Дево. - Я уже знаю, что мы не сможем лечить новых пациентов до января. Так что для медработников Бельгии зима будет долгой ».

Правительству нужно срочно предотвратить перегрузку системы здравоохранения и вводить дополнительные меры помощи заболевшим. Решением об этом может быть принято в пятницу на заседании федерального комитета по борьбе с коронавирусом. Но те, кто сражаются с ним на передовой, предупреждают, что счет идёт на часы.