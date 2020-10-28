Американская авиастроительная корпорация Boeing планирует новые сокращения штата из-за последствий пандемии. Увольнения ожидают 30 тысяч человек — то есть на 7 тыс. больше, чем анонсировалось ранее. В официальном заявлении сказано, что число сотрудников к концу следующего должно составить примерно 130 тыс.

Эти планы представлены вместе с финансовым отчётом, согласно которому чистый убыток по итогам квартала составляет более 460 млн долларов — в прошлом году за тот же период компания получила 1,3 млрд долларов прибыли.

Сокращения ожидают и сотрудников Airbus. В руководстве корпорации рассказали о планах избавиться как минимум от 15 тыс. ставок. Таким образом европейский конкурент Boeing рассчитывает смягчить последствия кризиса в отрасли.

Свою роль в судьбе компаний играет торговый конфликт между США и ЕС из-за споров о допустимой господдержке. Вашингтон повысил пошлины на авиационную продукцию из Европы. Всемирная торговая организация разрешила ЕС увеличить сборы с американского импорта на 4 млрд долларов в год.