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Польша

Право на аборт: массовые протесты в Польше

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 Ирина Шелудкова
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Акция протеста в Варшаве
Акция протеста в Варшаве   -   Авторское право  Авторское право AP Photo/Czarek Sokolowski
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В Польше продолжаются массовые акции протеста в ответ на решение Конституционный суда о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Во вторник утром женщины-депутаты от оппозиции прервали заседание нижней палаты польского парламента.

Говорят участницы одной из манифестаций:

"Это уже война, они перешли все границы".

"Если я однажды решу завести семью и возникнут проблемы с беременностью, то мне будет очень страшно и я задумаюсь о том, чтобы уехать из Польши".

Накануне демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах Варшавы. Образовались огромные пробки. Акция протеста переросла в стычки с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Власти Польши заявляют, что будут решительно противодействовать нарушениям общественного порядка и закона.

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