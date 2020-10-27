Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Погромы под лозунгами против расизма в Филадельфии

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Последствия беспорядков в Филадельфии 26 октября 2020
Последствия беспорядков в Филадельфии 26 октября 2020   -   Авторское право  Кадр из видео WPIV-TV/6ABC via AP
Размер текста Aa Aa

Несколько десятков сотрудников полиции пострадали в Филадельфии на северо-востоке США в ходе противостояния с участниками протестов под лозунгами против расизма и полицейского насилия. Такие данные приводят городские СМИ.

Выступления были спровоцированы убийством при задержании чернокожего местного жителя, вооружённого ножом. Полицейские расстреляли 27-летнего Уолтера Уоллиса после продолжительной перепалки на улице и неоднократных требований бросить нож. Очевидцы опубликовали видеозаписи инцидента в социальных сетях. Полиция объявила о начале расследования по делу о применении огнестрельного оружия, а мэр города Джим Кенни выразил семье соболезнования и заявил о надежде на «скорое и честное разрешение ситуации ради господина Уоллиса, его семьи, сотрудников полиции и во имя Филадельфии».

Акции протеста против расизма и полицейского насилия в Филадельфии сопровождались беспорядками и грабежом. Более 30 человек задержаны.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube