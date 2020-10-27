Хакеры-исламисты совершили кибератаки на французские сайты

Хакеры-исламисты совершили кибератаки на несколько французских сайтов, разместив на них лозунги: "Победа Мохаммеда", "Победа ислама" и "Смерть Франции", а также карикатуры на Эммануэля Макрона, которого изобразили в виде свиньи. Еще на нескольких сайтах появились сообщения: "Хакеры-мусульмане начали операцию против Франции за то, что она оскорбила пророка Мохаммеда и публично осквернила ислам".

В общей сложности атакам подверглись несколько интернет-страниц, в том числе сайты пенсионных объединений, районных управ и компаний.

За день до этого национальная служба помощи жертвам киберпреступлений опубликовала в Twitter предупреждение о готовящейся серии кибератак на французские сайты.

Поводом для хакерских атак стало выступление Макрона после убийства учителя истории и географии Самуэля Пати. Его обезглавили за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда, рассказывая о важности свободы слова. Убийцей оказался 18-летний выходец из России чеченского происхождения, 12 лет назад получивший статус беженца во Франции.

Во время церемонии прощания президент республики заявил, что страна не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур. Убитого учителя он назвал “тихим героем”, а преступников - “трусами”.

Слова Макрона вызвали недовольство во многих мусульманских странах. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от граждан не покупать французские товары. К бойкоту продукции из Франции призвали также в Кувейте, Катаре и Иордании. Еще в нескольких странах, в том числе в Бангладеш, Ираке и Пакистане, прошли акции протеста.

Муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции “террористом №1” и “врагом мусульман” и обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни. А президент Чечни Рамзан Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру".