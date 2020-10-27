Рычаги давления Евросоюза на Турцию

Напряженность между Турцией и Евросоюзом особенно возрасла после замечания президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Эммануэлю Макрона нужно проверить «психику». Турок обвинил француза в оскорблении ислама и призвал к бойкоту французских товаров. Другие страны, прежде всего Греция, выражают недовольство действиями Турции в Восточном Средиземноморье.

Ответных мер пока не принято, но Брюссель пригрозил Анкаре, что применит против неё экономические рычаги.

Турция была для Евросоюза пятым по величине торговым партнером, экспортным рынком и поставщиком импорта. На сегодня ЕС является для Турции главным импортером её продукции (32,3% всего оборота), главным экспортером в неё (42,4%), а также главным источником инвестиций.

А из отдельных страны основными экспортерами для неё являются Германия (21 млрд евро), Италия (8 млрд, Нидерланды (6 млрд евро).

Глава крупнейшей фракции Европарамента — Европейской народной партии - заявил, что, несмотря на наличией национальных интересов в поддержании сотрудничества, Союз должен говорить с Эрдоганом единым голосом:

«Это не греческий вопрос, это не вопрос Кипра, это не вопрос Франции, это вопрос, который надо решить на европейском уровне, - сказал Манфред Вебер. - Мы должны все вместе ответить на эти нападки на Европейский Союз. Если президент Эрдоган сейчас запрещает поступление французских продуктов в Турцию, то он должен понять, что всё это происходит внутри таможенного союза. Существует общее соглашение между Европейским союзом и Турцией о том, что все европейские продукты должны иметь свободный доступ на рынок Турции. Невозможно выделить из них отдельные продукты. Мы видим попытку подорвать сам принцип таможенного союза. Поэтому следующий Европейский совет должен рассмотреть вопрос об изменении и реорганизации того таможенного союза, который у нас сейчас есть».

Однако разные страны-члены ЕС по-разному заинтересованы в развитии с Турцией торгового, инвестиционного и банковского сотрудничества, а также в поставках ей оружия.

Греция попросила Германию, Испанию и Италию приостановить действие всех лицензий, выданных Турции в этой сфере, аргументируя это тем, что они могут быть использованы против государств-членов ЕС. Но такого решения принято не было.

Согласно последним данным, крупнейшими экспортерами оружия в Турцию из ЕС являются Франция, Испания, Италия и Германия, хотя с октября 2019 года Франция ввела частичное эмбарго против Турции в связи с её причастностью к терактам в Сирии.

С другой стороны, Турция стратегически важна по разным причинам, таким, как неоюбходимость сдерживать миграционный поток, поэтому каналы диалога с ней должны в любом случае оставаться открытыми.

«Нетрудно понять, что Эрдоган только играет с нами, - продолжал немецкий евродепутат. - Ради сохранения к нам доверия, мы должны сейчас действовать, слов уже недостаточно. Мы должны использовать нашу экономическую мощь . Европейский Союз гораздо важнее для Турции, чем Турция важна для нас ».

Лидеры ЕС много раз пытались поговорить с турецким президентом по-хорошему, но он не проявил в ответ доброй воли. Поэтому у Брюсселя остаётся все меньше выбора, кроме, как ввести санкции против Анкары. И даже крайний срок для таких мер, декабрь, кажется теперь для многих европейских руководителей слишком отдалённым.