"Оставайтесь дома!": комендантский час и карантин в европейских странах

Из-за высоких темпов распространения коронавируса жителей европейских стран просят ограничить контакты и по возможности оставаться дома. принятые ранее меры пока не дают результатов, в связи с чем во многих городах вводится комендантский час, а национальные правительства рассматривают возможность дальнейшего ужесточения санитарных требований, включая введение строгого карантина.

Со среды к списку стран, жителям которых запрещено выходить на улицу вечером (в частности, Франция) присоединяется и Чехия.

Власти Испании рассчитывают продлить действие режима повышенной готовности до мая будущего года. Региональным властям позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий. Ожидается, что парламент проголосует по этому вопросу после дебатов в четверг.

В Испании, Италии и Греции комендантский час вступает в силу чуть позже, чем у соседей на севере. При этом правительство Италии решило прекратить работу всех точек общепита — баров, ресторанов, кафе — после 6 часов вечера.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ввести в стране так называемый легкий карантин. Строгий двухнедельный карантин уже действует в баварском городе Берхтесгаден.

В Португалии с 30 октября по 3 ноября будут ужесточены меры в трех муниципалитетах в регионе Вале-ду-Соуза : выходить можно только на работу или в школу.

В Венгрии о комендантском часе пока не говорят, но знаменитую рождественскую ярмарку в Будапеште уже отменили.

На двухнедельный карантин закрыт британский Уэльс, в республике Ирландия карантин продлится не менее шести недель.